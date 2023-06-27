القيادي الأسير ناصيف من سجنه: أهنئ عوائل الشهداء والأسرى بمناسبة حلول عيد الأضحى

تقدم القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف من داخل سجون الاحتلال بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني والأسرى والشهداء وعوائلهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل الله أن يعيد عيد الأضحى بالخير واليمن والبركات وأن يكون فاتحة خير وأن ينعم الأسرى بالحرية.

وهنأت كل من حركة حماس وكتائب القسام الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت كتائب القسام: "نتقدم من أبناء شعبنا المجاهد في كل مكان ومن أمتنا الإسلامية بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده علينا وقد تحرر الأسرى والمسرى من دنس الاحتلال".

من جهتها تقدمت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية بخالص التهنئة والتبريك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة المولى أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركة وبمزيد من الوحدة والاستقرار والازدهار، وقد حقّق شعبنا تطلعاته في التحرير والعودة.