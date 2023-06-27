النائب طافش: صلاة العيد والرباط في الأقصى ضرورة للتصدي لمخططات الاحتلال

دعا النائب خالد طافش لشد الرحال للمسجد الأقصى لكل من استطاع الوصول إليه والرباط فيه، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.

وقال النائب طافش إن شد الرحال الى الأقصى المبارك، تلبية لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وثالثها هو الأقصى المبارك فهذا منطلقنا الأول.

وأكد أن شد الرحال ضرورة للتصدي لمحاولات الاحتلال المستميتة في السيطرة على الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا وتحويله إلى الى كنيس للمحتلين،

وأضاف طافش: "في مثل هذه الظروف الصعبة يجب علينا شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك ما استطعنا لذلك سبيلا، وذلك من كافة أنحاء أرضنا المقدسة فنحن الذين بحاجة الأقصى المبارك، أكثر من حاجتنا للطعام والشراب لأنه يعيد صياغتنا من جديد بل وإعادة صياغة أمتنا في كافة أماكن تواجدنا".

وشدد على أن الأقصى رمز كرامتنا ووجودنا وعزتنا ورمز فرحتنا ونصرنا ولململة جراحنا وصفوفنا، وكل عام وأقصانا عامر بالمرابطين وعصي في مواجهة سياسة التهويد.

وانطلقت دعوات للحشد من أجل شد الرحال والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض القيود المشددة على دخول المصلين، من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم.