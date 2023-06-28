الأرصاد: طقس صيفي لطيف حار نسبيًّا

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أنّ يكون الجو اليوم الأربعاء صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الخميس، يكون صافيًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون صافيًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.