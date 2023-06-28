طرق صحية لشوي اللحم في عيد الأضحى

يعتبر اللحم المشوي الوجبة الأكثر استهلاكاً في عيد الاضحى، فبالرغم من اختلاف أشكال تقديم هذا الطبق في الوطني العربي، فإن المبدأ يبقى واحداً.

لكن، بالرغم من الطعم اللذيذ والشهي للحم المشوي، فإن تعرضه لدرجة عالية من الحرارة أثناء الشوي يؤدي إلى تكون مواد كيميائية على سطحه، قد تكون سبباً في الإصابة بمرض السرطان.

لكن في المقابل، هناك مجموعة من الخطوات البسيطة، التي يمكن اتباعها لتفادي تكوّن هذه المواد المسرطنة على سطح اللحم، وتضمن تناوله بشكل صحي، دون مخاطر، أو آثار جانبية على الصحة.

شواء اللحم قد يعرضك للإصابة بالسرطان!

عند شوي اللحم، سواء كان لحم غنم، أو لحماً بقرياً، أو حتى الدجاج، والأسماك، يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة جداً، والتي لا يمكن التحكم فيها بسهولة، كما هو الحال عند طهيه بطريقة أخرى.

وتؤدي هذه الحرارة إلى تكون مواد كيميائية تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

وحسب المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، فإن هذه المواد الكيميائية عبارة عن طفرة، تُسبب تغيرات في الحمض النووي، بسبب حدوث استقلاب لبعض الأنزيمات الخاصة في الجسم تسمى "التنشيط الحيوي"، مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة بمرض السرطان.

يعتبر اللحم المشوي الوجبة الأكثر استهلاكاً في عيد الاضحى، فبالرغم من اختلاف أشكال تقديم هذا الطبق في الوطني العربي، فإن المبدأ يبقى واحداً.

لكن، بالرغم من الطعم اللذيذ والشهي للحم المشوي، فإن تعرضه لدرجة عالية من الحرارة أثناء الشوي يؤدي إلى تكون مواد كيميائية على سطحه، قد تكون سبباً في الإصابة بمرض السرطان.

لكن في المقابل، هناك مجموعة من الخطوات البسيطة، التي يمكن اتباعها لتفادي تكوّن هذه المواد المسرطنة على سطح اللحم، وتضمن تناوله بشكل صحي، دون مخاطر، أو آثار جانبية على الصحة.

شواء اللحم قد يعرضك للإصابة بالسرطان!

عند شوي اللحم، سواء كان لحم غنم، أو لحماً بقرياً، أو حتى الدجاج، والأسماك، يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة جداً، والتي لا يمكن التحكم فيها بسهولة، كما هو الحال عند طهيه بطريقة أخرى.

وتؤدي هذه الحرارة إلى تكون مواد كيميائية تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

وحسب المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، فإن هذه المواد الكيميائية عبارة عن طفرة، تُسبب تغيرات في الحمض النووي، بسبب حدوث استقلاب لبعض الأنزيمات الخاصة في الجسم تسمى "التنشيط الحيوي"، مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة بمرض السرطان.

كما أن هذا النوع من الأعشاب يعتبر غنياً بمضادات الأكسدة، المعززة للمناعة، والتي تمنع نمو الجذور الحرة في الجسم، وتقي من مرض السرطان، لذلك فهو خيار مناسب من أجل شوي اللحم.

كما أن لإكليل الجبل دوراً في تقليل نسبة السكر في الدم، والحفاظ على مستوى ضغط الدم، مما يجعله مناسباً لتناول اللحم الأحمر دون أعراض جانبية.

الزعتر:

للزعتر عدة خصائص طبية، من أبرزها أنه يصنف كونه مضاداً حيوياً طبيعياً، وله القدرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

كما أن الزعتر غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل على محاربة الأمراض السرطانية، من أبرزها حمض أورسليك، الذي يمنع نمو الخلايا الحرة في الجسم.

الريحان:

يستعمل الريحان في العديد من وصفات الطبخ في الوطن العربي، وهو غني بعدة فيتامينات، التي تنتمي إلى خانة مضادات الأكسدة، وهي فيتامين أ، وفيتامين ك، إضافة إلى المنغنيز.

ويساعد الريحان على تقليل الغازات، وتسهيل عملية الهضم، والتقليل من تشنجات المعدة، والتخفيف من اضطرابات الكلى.

نصائح لتناول اللحم المشوي دون أضرار

بعيداً عن التوابل، ينصح المعهد الوطني الأمريكي للسرطان بعدم تعريض اللحم إلى اللهيب المكشوف، أو سطح معدني ساخن خلال الشوي، ما يقلل من خطر تكون المواد الكيميائية المسرطنة.

كما يفضل أن يكون مستوى نضج اللحم متوسطاً، لكي لا يتعرض للحرارة لمدة طويلة عند شويه، وهو ما يقلل من تكون المواد المذكورة.

وحسب موقع "verywellhealth" الطبي، يجب أن يتم تقليب اللحم بشكل مستمر عند طهيه على الشواية، وذلك لأن هذه الطريقة تساعد في تقليل تعرض نفس الجهة من اللحم للحرارة لمدة طويلة مرة واحدة.

إضافة إلى كل هذا، يجب اختيار قطع لحم لا تحتوي على دهون، إذ إن تلك المتواجدة في الفخذ هي المناسبة، مع محاولة إزالة أي دهون زائدة.