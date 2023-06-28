مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية

قتل أربعة جنود أرمينيين في إقليم ناغورنو كاراباخ على يد القوات الأذربيجانية، الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية، في بيان على "تويتر"، إنّ "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية"، مشيرة إلى "مقتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أرمينيا وأذربيجان، لعقد جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، الثلاثاء، برعاية الولايات المتحدة.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل، الثلاثاء، نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان، والأذربيجاني جيحون بيرموف، على أن يعقد بعد ذلك لقاء يجمع الوزراء الثلاثة، بحسب وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية"، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابع ميلر "نعتقد أنّ السلام في متناول اليد، وأنّ الحوار المباشر هو المفتاح لحلّ المسائل العالقة والتوصّل إلى سلام مستدام" جدير بأن يحترمه الطرفان.

وسبق أن جمعت الولايات المتحدة الوزيرين في واشنطن، في مطلع مايو/ أيار. وفي الأسابيع الأخيرة أجريت محادثات في بروكسل وموسكو.

وخاضت الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان حربين، مطلع تسعينيات القرن الماضي وعام 2020، للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ الذي تقطنه غالبية أرمينية، وانفصل أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.

وبعد حرب خاطفة سيطرت خلالها باكو في خريف 2020 على أراضٍ في المنطقة، وقّعت باكو ويريفان وقفاً لإطلاق النار بوساطة موسكو، إلا أن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال تشهد مناوشات متكررة.