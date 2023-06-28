الأردن يسقط مسيّرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا، اليوم الأربعاء، خلال إحباطه محاولة تهريب هي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين.

وذكر الجيش في بيان، أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مؤكدا أنه "تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري أعلن الجيش إسقاط مسيرة كانت محملة بمواد مخدرة من سوريا، وبعد ذلك بثلاثة أيام أحبط محاولة أخرى بنفس الطريقة، ولكن لتهريب الأسلحة.

ومنذ اندلاع الأزمة في جارته الشمالية، ولطول حدوده البرية والتي تبلغ 375 كيلو مترا، أحبط الأردن مئات محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.