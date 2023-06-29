رئيس البرلمان العربي يستنكر إقدام متطرف سويدي على تمزيق القرآن وتدنيسه وحرقه

استنكر معالى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إقدام متطرف سويدي على تمزيق القرآن الكريم وتدنيسه بمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير تحت حماية السلطات السويدية التي أعلنت إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم وإعلانها تنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف، الأربعاء، تزامنًا مع بدء عيد الأضحى.

وشدد العسومي على رفض البرلمان العربي التام لهذه الحادثة البشعة التي تعد عملا تحريضيا من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، منددا بما دأبت عليه السلطات السويدية من عمل بغيض ينتهك كل القيم ويحض على الكراهية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة للإسلام والمسلمين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.