الاحتلال يحاصر منزلاً جنوب نابلس ويعتقل أحد الشبان

حاصرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الخميس، منزلاً في بلدة عوريف جنوب محافظة نابلس، وسط تعزيزات عسكرية في المكان.

ونادت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت على أحد الشبان لتسليم نفسه، قبل أن تداهم المنزل وتعتقله، تزامناً مع سماع زخات من الرصاص.

في ذات السياق، شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال بلدة عصيرة القبلية قضاء نابلس، وداهمت شوارع البلدة ونغصت على الفلسطينيين فرحة العيد.