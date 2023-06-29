المغرب يستدعي سفيره بالسويد احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن

استدعى المغرب سفيره لدى السويد كريم مدرك، إلى المملكة "للتشاور لأجل غير مسمى" إثر إحراق متطرف نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المغربية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، مزق السويدي سلوان موميكا (37 عاما) نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وذكر البيان أنه "وفي مواجهة هذه الاستفزازات المتكررة التي ارتكبت تحت أنظار ورضى الحكومة السويدية، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية".

وأوضح أنه "وخلال هذا الاستدعاء تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول.

كما تم استدعاء سفير جلالة الملك (محمد السادس) بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى".

وأفاد أن "هذا العمل العدائي غير المسؤول يضرب عرض الحائط بمشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى".

واعتبر البيان أنه "مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة".

وأضاف: "كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم".

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني 2023 أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

المصدر / الأناضول