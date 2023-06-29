التشريعي يثمن موقف ماليزيا الداعم لمحاسبة الاحتلال على جريمة حصار غزة

ثمنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني موقف لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي الداعم لخطوة رفع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جريمة حصار قطاع غزة.

واعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الخميس، موقف اللجنة البرلمانية الماليزية امتدادًا لمواقف ماليزيا التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وانتصارًا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت جميع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية للحذو حذو لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي، في اتجاه محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه المركبة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً جريمة الحصار.