كفر قرع: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، اليوم الخميس، بجراح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كفر قرع.

وارتكبت الجريمة بالقرب من المدرسة الثانوية في كفر قرع، حيث استهدف شاب أثناء تواجده في مركبته الخاصة.

وعملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقل على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافي" في مدينة الخضيرة.

وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة التي تشهدها كفر قرع في غضون 72 ساعة، إذ أصيب رجل ونجله عشية عيد الأضحى بجراح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق نار.

وأمس، الأربعاء، قتل شخصان بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في شفاعمرو، أوّل أيام عيد الأضحى، لتشهد المدينة بذلك مقتل 3 من أبنائها في جريمتي قتل، خلال أقل من 24 ساعة.

وضحيّتا جريمة القتل المزدوجة في شفاعمرو هما محمد خالدي (35 عاما) ووالده عمر الذي يبلغ من العمر 61 عاما.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.