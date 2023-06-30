7 مشاريع استيطانية تلتهم أراضي المقدسيين خلال يونيو

تواصلت المشاريع الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس خلال شهر يونيو/ حزيران 2023، حيث صادق الاحتلال على 7 مخططات تستهدف القدس والمقدسيين في سعي صهيوني لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها.

وصادق الاحتلال على مشروع وادي السيلكون الاستيطاني فوق أراضي حي "وادي الجوز" كما صادق على مخطط لإقامة حي استيطاني ضخم في بلدة أبو ديس.

وفي مخطط استهدف بناء 1700 وحدة في قرية "بيت حنينا" حيث صادق الاحتلال عليه، كما تم المصادقة على بناء أكبر حرم جامعي للنساء اليهوديات "الحريديات" المتطرفات وذلك على مساحة 13 دونمًا في أراضي قريتي "لفتا ودير ياسين" المقدسيتين المهجرتين عام 1948.

وفي بلدة "جبل المكبر" صادقت حكومة الاحتلال على مشروع إقامة مستوطنة "كدمات تسيون" على أراضي البلدة.

ووافقت حكومة الاحتلال على بناء مخطط استيطاني يضم 400 وحدة استيطانية بالقرب من "قلنديا" شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأعلن وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" عن مخطط جديد يقر بإضافة وحدات استيطانية جديدة على مستوطنات "جفعات هماتوس ومعاليه هحميشاه" بالإضافة إلى مستوطنة جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويسعى الاحتلال إلى الاستيلاء على أراضي المقدسيين وتهويدها عبر تصعيد الاستيطان في محاولةٍ منه لتهجيرهم من أرضهم وديارهم.