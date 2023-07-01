إصابتان خطيرتان بجريمتَي إطلاق نار في الناصرة وجسر الزرقاء

أصيب شاب في السابعة والعشرين من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، في جريمة ارتُكبت في مدينة الناصرة، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل بحسب موقع "عرب 48" أن الشاب أصيب بإطلاق النار، حينما كان يتواجد بالقرب محل تجاري في الحي الشرقي بالمدينة.

ونقل الشاب إلى المشفى "الإنجليزي" بسيارة خاصة.

كما وأصيب شاب في الثلاثين من عمره، بجراح خطيرة "وغير مستقرة"، من جراء تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

وقدّم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للشاب، ونقله إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

ووصل عدد القتلى منذ الثلاثاء الماضي، عشيّة عيد الأضحى، إلى 5، إذ قتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتكبت في مدينتي رهط في النقب، وشفا عمرو، وبلدة كفر كنا، مساء الثلاثاء.

كما أصيب 5 آخرون، أحدهم فتى، في 4 جرائم أخرى، ارتكبت في الطيبة، والطيرة، وإكسال، وكفر قرع.