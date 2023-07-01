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^200 مثال: غزة العزة

وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

الرسالة نت - غزة

أعلنت بعثة الحج الفلسطينية، وفاة الحاجة غالية توفيق عبد الرحيم ابو راضي "٤٣ عاماً" من قطاع غزة في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة.

وأوضحت البعثة، أن الفقيدة كانت تعرضت لحادث سير منذ أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم برفقة إحدى الحاجات التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول وتم تحويلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ثم لمجمع الملك عبد الله بجدة نظرا لخطورة حالتها إلا أنها فارقت الحياة.

وأشارت إلى أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي.

وأعلنت عن تعازيها لأخيها ووالدتها المرافقان لها بالحج وعموم عائلة أبو راضي في الوطن، داعيةُ الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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غزة حجاج مكة المكرمة

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