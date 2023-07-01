بالأسماء.. 24 شهيدًا فلسطينيًا برصاص وصواريخ الاحتلال خلال حزيران المنصرم

استشهد 24 فلسطينيًا برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر حزيران/ يونيو المنصرم، بينهم 5 أطفال (دون سن الـ 18) وفتاة.

وبحسب المعطيات المتوفرة" فإن 10 من الشهداء الذين ارتقوا الشهر الماضي من محافظة جنين، و7 في محافظة نابلس، في حين استُشهد 3 مواطنين من رام الله والبيرة، وواحد في كل من القدس وطوباس وبيت لحم، وقطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 186 شهيدًا، توزعوا على الأشهر كالتالي: 36 في كانون الثاني/ يناير، و31 في شباط/ فبراير و27 في آذار/ مارس، و12 خلال نيسان/ أبريل، و56 في أيار/ مايو، و24 في حزيران/ يونيو.

اغتيال من السماء..

التطور اللافت في استهداف الفلسطينيين خلال الشهر الماضي، كان عودة قوات الاحتلال لسياسة الاغتيالات في الضفة الغربية باستخدام الطائرات المسيرة بعد توقف استمر 18 عاماً، وهو ما يُنذر بتصعيد إسرائيلي جديد في استهداف الناشطين الفلسطينيين.

ففي الحادي والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، اغتال الاحتلال ثلاثة نشطاء بعد قصف سيارتهم بالصواريخ قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.

وعاد الاحتلال مجدداً لاستخدام هذه السياسية في تصفية المقاومين بعد أن لمس وجود خطر حقيقي على الجنود الإسرائيليين الذين لم تعد مسألة اقتحامهم للمدن الفلسطينية لا سيما جنين ونابلس أمراً سهلاً.

ففي التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي أصيب 7 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة أحدهما جريحة بعد تفجير عدة عبوات ناسفة في ناقلات جند ومركبات اقتحمت مدينة جنين، وهو ما اعتبره المراقبون تطوراً مهماً في أداء المقاومة.

وفي هذه المادة تسرد "وكالة سند للأنباء"، أسماء الشهداء وفق التسلل الزمني لتاريخ استشهادهم:

- محمد هيثم التميمي (عامان)، من بلدة النبي صالح قضاء رام الله والبيرة، استشهد بتاريخ 5/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- إسماعيل سلمان عياد، استشهد متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتاريخ 9/6/ 2023.

- مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاماً)، من محافظة رام الله والبيرة، استشهد بتاريخ 9/6/2023 برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

- فارس عبد المنعم حشاش (19 عاماً)، من مخيم بلاطة شرق نابلس، استشهد بتاريخ 13/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- خليل يحيى أنيس (20 عاماً)، من مخيم العين غرب نابلس، استشهد بتاريخ 15/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- خالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، من محافظة جنين، استشهد بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، من محافظة جنين، استشهد بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- قسام فيصل أبو سرية (29 عاماً)، من محافظة جنين، استشهد بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- قيس مجدي عادل جبارين(21 عاماً)، من محافظة جنين، استشهد بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- أحمد خالد دراغمة (19 عاماً)، من محافظة طوباس، استشهد في جنين بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- زكريا محمد زعول (20 عاماً)، من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، استشهد بتاريخ 19/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

- مهند فالح شحادة (24 عاماً)، من قرية عوريف جنوب نابلس، استشهد بتاريخ 20/6/2023 بعد تنفيذه عملية إطلاق قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس.

- خالد مصطفى صباح (26 عاماً)، من قرية عوريف جنوب نابلس، استشهد بتاريخ 20/6/2023 بعد تنفيذه عملية إطلاق قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس.

- أمجد عارف الجعص (48 عاماً)، من مخيم جنين، استشهد بتاريخ 20/6/2023 استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الاجتياح الأخير لمخيم جنين.

- ناصر صالح محمد سنان (55 عاماً)، من مخيم جنين، استشهد بتاريخ 20/6/2023 متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال قبل حوالي شهر.

-الشاب أحمد جمال حشاش (17 عاماً)، استشهد جراء انفجار عرضي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بتاريخ 20/6/2023.

- الشاب علاء مهدي الفاتح (18 عاماً)، استشهد جراء انفجار عرضي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بتاريخ 20/6/ 2023

- سديل غسان نغنغية (15 عاماً)، من مخيم جنين، استشهدت بتاريخ 21/6/2023 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها.

- عمر هشام جبارة (25 عاماً)، من بلدة ترمسعيا شمال رام الله والبيرة، استشهد بتاريخ 21/6/2023 برصاص مستوطنين اقتحموا البلدة.

- صهيب عدنان الغول (27 عاماً)، من مخيم جنين، اغتيل بتاريخ 21/6/2023 في قصف طائرة من دون طيار إسرائيلية، بحجة أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد حاجز الجلمة الإسرائيلي.

- محمد بشار عويس (28 عاماً)، من مخيم جنين، اغتيل بتاريخ 21/6/2023 في قصف طائرة من دون طيار إسرائيلية، بحجة أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد حاجز الجلمة الإسرائيلي.

- أشرف مراد السعدي (18 عاماً)، من مخيم جنين، اغتيل بتاريخ 21/6/2023 في قصف طائرة من دون طيار إسرائيلية، بحجة أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد حاجز الجلمة الإسرائيلي.

- طارق موسى خليل إدريس (39 عاماً)، من مخيم عسكر شرق نابلس، استشهد بتاريخ 24/6/2023 متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أشهر.

- اسحق حمدي أمين العجلوني (18 عاماً)، من بلدة كفر عقب قضاء القدس، استشهد بتاريخ 24/6/2023 بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب حاجز قلنديا.