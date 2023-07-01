الاعتداء على مزارعين فلسطينيين غرب سلفيت

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين أثناء تواجدهم بأرضهم في بلدة كفر الديك، غربي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال الشاب عبد الله الديك، إن مستوطنين مسلحون اعتدوا بالضرب على والده وعمه أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب؛ "خلة أبو عكول" غربي كفر الديك.

وأضاف "الديك" في تصريحات صحفية، أن جيش الاحتلال حضر إلى المكان وقام جنوده بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على المواطن محمود الديك، واعتقال المواطن أحمد الديك.

يذكر أن منطقة الشعاب، غربي كفر الديك، تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين، تزامنًا مع تخريب للأشجار والمزروعات الفلسطينية.