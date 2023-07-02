تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 2 يوليو 2023

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو حارا نسبيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.