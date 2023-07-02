معروف: الطواقم الحكومية أنهت تطبيق خطة عيد الأضحى

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إن الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة أنهت تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك مساء أمس، التي سعت لضمان توفير الأمن المجتمعي والسلامة العامة والصحة البيئية لمواطنينا ومجتمعنا، وعادت المؤسسات الحكومية وطواقمها إلى عملها الاعتيادي ودوامها الطبيعي صبيحة اليوم.

وقال معروف في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي: استمر العمل بخطة عيد الأضحى على مدى أيام إجازة العيد وما سبقها، حيث عملت المؤسسات الحكومية جاهدة لتهيئة وتوفير الأجواء المناسبة لإحياء شعائر العيد وقضاء الإجازة في المنتزهات والحدائق والمرافق الترفيهية المتنوعة.

وأوضح أنه قد تم تخصيص (150) نقطة معتمدة لذبح الأضاحي تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للبيطرة، وجرى حصر ومتابعة الأضاحي التي بلغت هذا العام أكثر من 18000 رأس من العجول و 25000 رأس من الغنم والماعز.

وأضاف: استقبلت أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات خلال إجازة العيد أكثر من 19300 متردد، و700 حالة في أقسام طوارئ النساء والولادة، كما تعاملت مع 485 إصابة خلال ذبح الأضاحي، وأجرت الطواقم الطبية 233 عملية جراحية بالمستشفيات، وسجلت 289 حالة ولادة، كما قام الطب الوقائي بعمل 278 جولة تفتيشية على المذابح والمطاعم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبين أن طواقم حماية المستهلك يرافقها مباحث التموين قامت بأكثر من 82 جولة متابعة، جرى خلالها زيارة عشرات المحال التجارية ونقاط البيع، وتم عمل 16 محضر ضبط لسلع ومنتجات، و18 محضر إتلاف.

وذكر أن قامت طواقم البلديات قامت بجمع وترحيل أكثر من 10000طن من النفايات في مختلف المحافظات، وتابعت الإشراف على أكثر من 80 برج إنقاذ على شاطئ البحر، تعاملت خلالها مع عشرات من حالات الغرق، وتهيئة المنتزهات والحدائق العامة لاستقبال عشرات آلاف المواطنين.

فيما نفذت طواقم وزارة الداخلية والأمن الوطني خطة متكاملة لانتشار أجهزتها وإداراتها المختصة، شملت الانتشار في جميع المرافق والأماكن العامة والحيوية التي يرتادها المواطنون، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والشريط الساحلي، إلى جانب تأمين صلاة العيد في الساحات العامة، وتسهيل الحركة المرورية في الشوارع والمفترقات الرئيسية، ومتابعة الأسواق. وفق ما أكده معروف.