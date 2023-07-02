العثور على رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه.. هذا ما جاء فيها

أفادت وسائل إعلام عبرية باعتقال السلطات الأمنية شابا بشبهة وضع رسالة تهديد لرئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، على قبر شقيقه.

وجاء في بيان مشترك لشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" أنه "في أعقاب تحقيق مشترك واستخدام أدوات استخباراتية وتكنولوجية، فإنه جرى اعتقال شاب مشتبه به (26 عاما) من بلدة كفار سابا في منطقة الجنوب بعد يوم من العثور على رسالة تهديد لنتنياهو"، بحسب موقع "عرب48".

والجمعة، عثر على رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه، يوني نتنياهو، الذي قتل خلال عملية عنتيبي في عام 1976.

وجاء في رسالة التهديد المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك بأن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت. ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن الـ74 عاما. وليكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وأضاف كاتب رسالة التهديد: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون. شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في غيبوبة ثماني سنوات. وأتمنى لك أمورا أسوأ. ومهماتك هي: أولا: احتلال غزة. ثانيا: إعادة جثة مدربي هدار غولدين وباقي الأسرى. الساعة تدق إلى الوراء. وبقي لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر". وغولدين هو أحد الأسرى لدى حركة حماس خلال العدوان على غزة عام 2014.

وقبل سنة، قدم رئيس طاقم موظفي نتنياهو شكوى إلى الشرطة في أعقاب تهديد بالقتل نُشر في "تويتر" حينها. وجاء في المنشور أنه "ينبغي قتل هذا الرجل بسرعة قبل أن يصبح الوقت متأخرا".