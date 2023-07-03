القيادي شديد: المقاومة والشعب سيحّطمون آمال الاحتلال في كسر مقاومة جنين

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحطّمون آمال جيش الاحتلال الصهيوني في كسر مقاومة مخيم جنين.

وشدّد أن المقاومين في جنين يخوضون معركة العز والفخار وهم يدافعون عن كل فلسطين، وليس مخيم جنين أو المدينة.

ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني للخروج في الشوارع والميادين غضبًا لمخيم جنين ونصرة لمقاوميه.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على جنين الليلة، ما خلّف حتى اللحظة 4 شهداء و25 إصابة بينها 7 إصابات خطيرة، كما استشهد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات لم يتمكن من الوصول إليها بسبب الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلالِ.

وما زال العدوان الصهيوني على جنين مستمرًا مستخدمًا الدبابات والطائرات الحربية، وسط دعوات واسعة لمؤازرة جنين.