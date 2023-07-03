بنر العيد بنر العيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

داعيًا للخروج في الميادين كافة غضبًا لجنين

القيادي شديد: المقاومة والشعب سيحّطمون آمال الاحتلال في كسر مقاومة جنين

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شدي
القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شدي

الرسالة نت- الضفة

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحطّمون آمال جيش الاحتلال الصهيوني في كسر مقاومة مخيم جنين. 

وشدّد أن المقاومين في جنين يخوضون معركة العز والفخار وهم يدافعون عن كل فلسطين، وليس مخيم جنين أو المدينة. 

ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني للخروج في الشوارع والميادين غضبًا لمخيم جنين ونصرة لمقاوميه. 

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على جنين الليلة، ما خلّف حتى اللحظة 4 شهداء و25 إصابة بينها 7 إصابات خطيرة، كما استشهد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي. 

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات لم يتمكن من الوصول إليها بسبب الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلالِ. 

وما زال العدوان الصهيوني على جنين مستمرًا مستخدمًا الدبابات والطائرات الحربية، وسط دعوات واسعة لمؤازرة جنين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285976

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر