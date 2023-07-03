الغرفة المشتركة: المقاومة في كل الساحات لن تسمح بالاستفراد بجنين

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان (الإسرائيلي) على جنين.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها صباح اليوم الاثنين أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم.

ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

وأكدت أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

كما دعت أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

وزفت الغرفة في بيانها "شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، والذي يسطر ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة".

وحيت "أبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان".