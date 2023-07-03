التشريعي: العدوان الصهيوني على جنين جريمة حرب يتحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها

أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن العدوان الصهيوني الهمجي على جنين جريمة حرب يتحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعياتها.

وقال بحر في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، إن جرائم الاحتلال ومجازره لن تثني شعبنا عن الاستمرار في مواجهته، والتمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن جنين وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية ستبقى عصية على الانكسار وشوكة في حلق الاحتلال.