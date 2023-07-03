الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
7 مشاريع استيطانية تلتهم أراضي المقدسيين
03 يوليو 2023 . الساعة: 10:00 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285989
متعلقات
7 مشاريع استيطانية تلتهم أراضي المقدسيين خلال يونيو
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
دعوات للنفير العام في الضفة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال نصرة لجنين
4 شهداء وعشرات الإصابات في عدوان (إسرائيلي) واسع على جنين
الغرفة المشتركة: المقاومة في كل الساحات لن تسمح بالاستفراد بجنين
مباشر: جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بجنين
هنية: الدم المُراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة المسارات
حماس: العدوان على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
75 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في يونيو
انفوجرافيك:
24 شهيدًا فلسطينيًا خلال حزيران المنصرم
انفوجرافيك:
مناسك الحج
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر