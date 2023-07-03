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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
24 شهيدًا فلسطينيًا خلال حزيران المنصرم
03 يوليو 2023 . الساعة: 10:01 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285990
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بالأسماء.. 24 شهيدًا فلسطينيًا برصاص وصواريخ الاحتلال خلال حزيران المنصرم
مكتوب:
الإعلام الحكومي: 119 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال حزيران المنصرم
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