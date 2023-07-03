السلطة تعتقل مقاومين من طوباس خلال توجههم للاشتباكات في جنين

اعتقلت أجهزة السلطة في جنين قياديين في المقاومة من كتيبة جبع قرب طوباس وهما في طريقهما لإسناد المقاومين في مخيم جنين الذي يتعرض لحملة عسكرية منذ الفجر.

وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية اعتقلت المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس وهما في طريقهما إلى جنين للتصدي لقوات الاحتلال.

والمعتقل ملايشة مطارد منذ أكثر من عام، لاعتباره مؤسس كتيبة جبع، وهو أسير محرر أمضى ١٢ سنةً في سجون الاحتلال.

أما المعتقل براهمة هو أسير محرر أمضى أكثر من 11 سنةً في سجون الاحتلال.

ولاقى خبر اعتقال المقاومين استنكاراً واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدوه طعنةً في ظهر المقاومة، لعدم مشاركة أجهزة السلطة بحماية المواطنين من عدوان الاحتلال، فيما تقوم باعتقال المقاومين.

واستشهد خمسة شبان وأصيب آخرون في عملية جيش الاحتلال على جنين ومخيمها بدأت قبل فجر اليوم، مدعومة بطائرات أباتشي وأخرى مُسيرة.

وتصدى مقاومون بأسلحتهم الرشاشة لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، واستهدفوا الآليات المقتحمة بعدة مناطق بعبوات محلية كبيرة، أدت لإصابات مباشرة حسب بيانات لعدد من الفصائل، كما ألقى الشبان قنابل محلية الصنع نحو آليات الاحتلال.