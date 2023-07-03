الشيخ كمال خطيب: عدوان الاحتلال على جنين هدفه كسر إرادة شعبنا

استنكر الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية العدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين ومخيمها قائلًا، "كان واضحًا منذ أسابيع أو أكثر أن الحكومة الإسرائيلية تضمر وتبيّت الشر لشعبنا عمومًا ولجنين ونابلس خصوصًا، وذلك في ظل تنامي جيوب المقاومة للاحتلال في تلك المواقع".

وتابع "ما زاد من حنك وغيظ المؤسسة الإسرائيلية هو فشلها في اقتحام مخيم جنين قبل نحو أسبوعين وذلك بعدما تفاجأت بإمكانيات المقاومة غير المتوقعة بين يدي أبناء شعبنا هناك".

وأضاف "أن يتم استخدام الطيران بقصف ليلي مباغت كما حدث في جنين الليلة الماضية وكأنها دولة تملك طيران وعتاد ومضادات أرضية يؤكد على بشاعة الاحتلال ورغبته في خلق حالة من الرعب بين أبناء شعبنا وهذا لن يكون بتاتًا".

وأردف "شعبنا يقاوم منذ مئة سنة ضد الاستعمار البريطاني وبعد الاحتلال الإسرائيلية وسيظل يؤدي هذه المهمه، لأنه مقتنع بأن هذه أرضه ووطنه ويدافع عنه".

وقال "الاحتلال يريد خلق حالة من الخوف والرعب لدى أبناء شعبنا لكسر إرادته، فبغض النظر عن عدد الشهداء الذي سيزيد نتيجة تغول وتوحش المؤسسة الإسرائيلية إلا أن إرادة شعبنا لن تُكسر".

وأوضح خطيب أن، "شعبنا كلٌ في موقعه يؤدي دوره بالثبات والرباط واستمرار التأكيد على هوية الأرض وعلى كل معلم من معالمها، والاحتلال يعلم أنه أمام معضلة عسيرة لأنه يواجه شعب لا يمكن أن تُكسر إرادته، وحتى لو انتصر الاحتلال في جولة من الجولات ولكن شعبنا سيظل عصي على رفع الراية البيضاء أمام غطرسة الاحتلال".

ويُشار إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) شن غارات على مواقع في مدينة جنين ومخيمها معلنًا بدء عملية عسكرية في جنين أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "البيت والحديقة".

وارتقى 6 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال أقل من 10 ساعات، بينهم 5 شهداء ارتقوا جراء العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر: الجرمق