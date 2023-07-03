بيان مشترك| فصائل مقاومة تعلن عن تفجير عبوة بجرافة عسكرية

أعلنت أذرع عسكرية عن مسؤوليتها الكاملة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية (إسرائيلية) خلال اجتياح الاحتلال لمخيم جنين.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، في اجتياح عسكري لقوات الاحتلال، فيما تمكنت المقاومة من استهداف عدد من الدوريات والدبابات (الإسرائيلية) خلال عملية الاجتياح.

وأعلنت كتائب القسام وقوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة وكتائب المجاهدين، عن مسؤوليتها المشتركة عن الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في عدة محاور من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

ولفت البيان إلى أنه في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين الموافق 3_7_2023 ، توغلت قوة عسكرية صهيونية كبيرة في مخيم جنين معززة بجرافات عسكرية وقامت بمحاولة استهداف مجاهدينا الأشاوش، وتمكنت وحدة العمل المشترك من التصدى للاجتياح الصهيوني بشراسة واندلاع اشتباكات عنيفة في كل محاور "الحارة الغربية وحارة الدمج ومنطقة الساحة" داخل مخيم جنين.

وأضاف البيان: "أكد مجاهدونا ومقاومونا إيقاع الخسائر في صفوف العدو، فقد تمكن مقاومون من تفجير جرافة عسكرية في منطقة الساحة و تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري وقد شوهدت الآليتين العسكريتين تشتعل فيهما النيران".

وشددّت الكتائب أمام هذه العمليات البطولية أن العدو الصهيوني "لا أمان لكم بيننا ولن تكون عمليات الاقتحام نزهة تتلذون بها، ولنؤكد من جديد تمسكنا بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين".