صحيفة عبرية: لا سقف زمني للعدوان على جنين

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن العدوان الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين فجر اليوم الإثنين، "سيستمر بلا سقف زمني، حتى تحقيق الأهداف المرصودة".

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصدر أمني، أن الهدف المرصود، هو "إنهاء ظاهرة جنين كحاضنة للإرهاب"، على حد زعمه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كان المستويان السياسي والعسكري متوافقين على "الهجوم"، الذي يعد الأول من نوعه منذ عدوان "السور الواقي" (عدوان شنته إسرائيل في آذار/ مارس 2002، في جميع أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلاله عشرات الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية)، مضيفا أن القرار اتخذ منذ 10 أيام، وأن لحظة الصفر حددت مع موعد انتهاء عيد الأضحى، وفق زعمه.

وقال إن المستوى الأمني نقل رسالة إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة بعدم التدخل، مردفا "الرسالة التي أوصلناها لهم هي: ابقوا خارج الصورة، أنتم لستم الهدف؛ وإذا أطلقتم الصواريخ فسنرد بقسوة".

رغم ذلك، فقد وضع جيش الاحتلال منظومات الدفاع الجوي، وعلى رأسها "القبة الحديدية"، في حالة تأهب قصوى في المناطق الجنوبية، وفق الصحيفة العبرية.

إلى ذلك، نقلت الصحيفةعن مصادر أمنية، أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المنتشرة في مدينة جنين "طلب منها المغادرة" قبيل ساعة الصفر للعدوان الإسرائيلي.

يُذكر أنّ منذ فجر اليوم، استشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب 30 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.