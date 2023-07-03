عرين الأسود: ندعو أبناء شعبنا للخروج في الميادين مساء اليوم

دعت مجموعة عرين الأسود أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل والشتات وقطاع غزة إلى الخروج في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، إلى الشوارع والميادين والحواجز.

وقالت مجموعات العرين في بيان لها، إن مجموعة مقاتلين من مقاتلي عرين الأسود وصلت مخيم جنين منذ فجر هذا اليوم، وتشارك المقاتلين المجاهدين الآن القتال في أشرف وأطهر المعارك".

وأضافت، "ازحفوا وإقطعوا طرق المستوطنين وطرق إمداداتهم أهلنا تاج رؤوسنا نبض قلوبنا في جنين وقرى جنين إزحفوا وإقتربوا من المخيم الآن الآن الآن قدر الإمكان فهذا يخفف على المقاتلين".