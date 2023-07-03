العواودة: المقاومة بجنين والضفة لن تنكسر وستنتصر رغم جرائم الاحتلال

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة على أن جنين ومخيمها الصامد والمقاومة في الضفة الغربية ستنتصر على جرائم الاحتلال، ولن تعرف طريقا للإستلام أو التسليم مهما أجرم الاحتلال بحق شعبنا.

وقالت العواودة إن العدوان الغاشم لم يرحم الشعب الفلسطيني منذ أن بدأت عصابات الهاجاناة والآرغون وشتيرن إبان الانتداب البريطاني ثم نكبة 1948, لم تتوقف بل تتفاقم.

وأشارت إلى أن هذا الاجرام والجريمية اليوم في جنين يعبر عن عقيدة هذا المحتل وحكومته الأشد تطرفا، لافتة إلى أن الاحتلال يحاول قتل الروح الفلسطينية التي تؤمن بقضيتها وحقها بأرضها.

وشددت على أن جنين الصمود والبطولة والتحدي لن تستسلم، حيث خاض المخيم معركته الأسطورية في انتفاضة الأقصى ولم يستسلم، واليوم سينتصر ولن يستسلم بإذن الله.

وأضافت العواودة أن الشعب الفلسطيني مثل الجسد الواحد يداوي جرحه بيده، يهب لنجدة جنين، لن يبخل على مخيمها, سيعيد إعماره، ويصلح ما أفسده العدوان، ومن ارتقى شهيدا يغدو سعيدا بقرب الله، ومن جُرح لن تجرح روحه ولن تنكسر إرادته.

ونوهت إلى أن ابن جنين سيبقى منتصرا بقوة إرادته التي يستمدها من عقيدته الإسلامية وتاريخ الإنسانية، الذي يقول إن هذه ارضك أيها الفلسطيني فلا تستسلم.

وتواصل المقاومة في جنين التصدي للعدوان الإسرائيلي، حيث أعلنت افشال محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وأصيب جندي إسرائيلي بجراح خلال الاشتباكات مع المقاومة في جنين، بينما تمكن المقاومون من إسقاط طائرتي (درون) بعد استهدافهما بالرصاص في سماء المخيم.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إمطار جنو الاحتلال بالرصاص، وتفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدمه داخل المخيم.

وشهد المخيم انتشاراً لقناصة الاحتلال على أسطح المباني، بينما خلفت الجرافات الإسرائيلية دماراً واسعاً في شوارع ومنازل مخيم جنين.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.