رضوان: المقاومة هي الطريق الأمثل للرد على جرائم الاحتلال بجنين

قال القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، :"لا سلام ولا تطبيع ولا مساومة بل البندقية والمقاومة هي الطريق الأمثل للرد على جرائم الاحتلال".

وأضاف رضوان خلال وقفة جماهيرية بغرب غزة نصرة لجنين ومقاومتها، :"نحيي المقاومة في الضفة وجنين التي توحدت فيها قوى المقاومة في خندق واحد ونفخر بهذه المقاومة الموحدة ونؤكد على وحدة الساحات".

وتابع :" نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه في جنين ورد المقاومة لن يتأخر"، مشدد على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وهذا العدوان لن يكسر شوكة شعبنا الفلسطيني وسيبوء الاحتلال بالهزيمة.

وأكد أن حماس والفصائل الفلسطينية تتابع عن كثبت التطورات والأحداث في جنين ورد المقاومة موهون بتصرف الاحتلال، وكل الخيارات مفتوحة للرد على العدوان والدفاع عن مقدساتنا.

وقال رضوان :"نترحم على أرواح شهداءنا الأبرار في جنين، وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والعزة والنصر لمقاومتنا". وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده لتوسيع المواجهة إسناداً لجنين ودفاعاً عن القدس والأقصى.

وأضاف :"نوجه رسالة للسلطة آن الأوان لوقف التنسيق الأمني والذي يمثل طعنة غادرة في ظهر المقاومة، وندعو الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة دفاعاً عن أبناء شعبهم والمقدسات".

ودعا القيادي في حماس، جماهير الأمة العربية والإسلامية لضرورة دعم وإسناد أهلنا في جنين وندعو المطبعين العرب لقطع العلاقات مع الاحتلال ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.

















