الناشط عفانة: مخيم جنين يسطّر ملحمة بطولية والاحتلال سيخرج منه يجر أذيال الهزيمة

قال الناشط سامح عفانة إن مخيم جنين يسطر في كل مرة ملحمة بطولية بالصمود والتحدي والمقاومة، ملحمة بالجهاد والنضال والفداء والدفاع عن هذه الأرض المقدسة.

وأضاف عفانة أن الاحتلال يحاول كسر شوكة مقاومتنا من خلال زيادة عدد الشهداء والجرحى وهدم البيوت والتخريب والتدمير؛ لكي يوهم الشارع أن المقاومة ما هي إلا خراب ودمار وسلبية على حياتنا.

وتابع: "سيخرج المحتل من مخيم جنين كما في كل مرة منكسرا مهزوما يجر أذيال الهزيمة، وإن خيل له أنه منتصر".

وشدد على أن "حياة العزة والكرامة مهما غلت فيها الأثمان وأزهقت فيها الأرواح والنفوس، ومهما دفع في سبيلها من دمنا ومالنا فكرامتنا أعز علينا من كل ذلك".

وأكد على أن المقاومة وهي تتصدى لهذا المحتل الذي هجم بطائراته ودباباته وجنوده الجبناء ظنا منه بأن ذلك سيثني مقاومينا ومجاهدينا عن الطريق الذي آمنوا به، تدرك أن هذا الطريق إما نصر أو شهادة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين التصدي للعدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم، حيث أعلنت إفشال محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وارتقى حتى اللحظة 8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، وأصيب نحو 100 جريحاً، بينهم 20 بحالة خطيرة.