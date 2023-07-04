تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء حارا نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة المقبل، الجو حارا نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.