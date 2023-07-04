موعد صرف الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. الناس تسأل فما رد الوزارة؟

يتساءل آلاف المواطنين الفلسطينيين عن موعد صرف الشيكات للشؤون الاجتماعية 2023، بعد خيبة أملهم جراء عدم صرفها قبيل عيد الأضحى المبارك.

وزارة التنمية - متى سيتم دفع الاشتراكات الخاصة بشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة؟ تاريخ صرف الشيكات الاجتماعية 2023 وزارة التنمية - متى سيتم دفع اشتراكات الشيكات الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟. كل هذه تساؤلات يبحث الفقراء عن إجابات عليها.

وكان من المتوقع أنه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في عام 2023 ، سيتم دفع مستحقات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، وفقًا لوزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، لكن لم يتم تحديد موعد توزيع الشيكات الاجتماعية لعام 2023 حتى اللحظة.

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مرة أخرى، لم يف وزير الشرون الاجتماعية أحمد مجلاني بوعوده في صرفها بحجة وجود إشكاليات تقنية قبل بدء عيد الأضحى، مما زاد من معانات الناس اليائسة بالفعل حيث لا يوجد لديهم مصدر آخر غير مدفوعات شؤونهم.

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 وزارة التنمية؟

متى صرف شيكات الشؤون اخر اخبار الشؤون الاجتماعية، لا يكف مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين يبلغ عددهم قرابة 120 ألف أسرة منها 81 ألفاً من قطاع غزة والبقية من أهالي الضفة الغربية في السؤال عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي باتت حلماً بالنسبة لهم بسبب تعنت الوزارة في صرفها بحجج عدم توفر ميزانية لها.

وستنشر الرسالة نت موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 عندما تعلن وزارة التنمية موعد صرف مستحقات الشؤون في الضفة وغزة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 وزارة التنمية- متى صرف مستحقات الشؤون في الضفة وغزة

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