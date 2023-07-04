القانوع: شعبنا موحد خلف مقاومته في جنين

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبداللطيف القانوع، أن العدوان المستمر لليوم الثاني على التوالي في جنين واستهداف المدنيين هي جرائم حرب حقيقية لجيش الاحتلال ولحكومته الفاشية، مشدداً على أن شعبنا موحد خلف مقاومته في جنين.

وأوضح القانوع اليوم الثلاثاء أن السلوك الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني في جنين يؤكد فاشية هذا الاحتلال، وأن هذا الاحتلال يتمرد على كل الأعراف والقوانين الدولية والأممية والإنسانية.

وبيّن أن أهل جنين يتصدون بكل بسالة لهذا العدوان الغاشم، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي للاحتلال يؤكد أن الإدارة الأميركية هي شريك حقيقي لهذا الاحتلال.

وأضاف القانوع: أنه يجب مواجهة الاحتلال بالمقاومة بكل وسائلها وأدواتها لكسر شوكة الاحتلال وردع العدوان، مبيناً أن هذه العملية ليست الأولى التي تهدف لكسر الشعب الفلسطيني واستئصال المقاومة في جنين.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن كل ما يقترفه جيش الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن المضي ليدافع عن نفسه ويحافظ على حقوقه وثوابته، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يلتحم مع أهالي جنين.

وأكد القانوع أن حالة الإجرام والإرهاب التي تمارسها حكومة نتنياهو، في جنين والضفة الغربية أو القدس أو غزة، هي حرب شعواء ضد كل ما هو فلسطيني، ويتطلب موقفا حاسما من السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات مع قادة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وكل الاتفاقيات الموقعة معه، واتخاذ مواقف جادة تتناسب مع حجم إجرام تلك الحكومة، واتخاذ مواقف سياسية جادة لعزل هذا الكيان المحتل.