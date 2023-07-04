القيادي جبارين: الاحتلال يرتكب حماقة كبرى باعتدائه على جنين ومقاومة شعبنا ستفشل مخططاته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي زاهر جبارين على أن الاحتلال (الإسرائيلي) واهم إن اعتقد أنه يستطيع الاستفراد بجنين وحدها.

وقال جبارين إن العدو الصهيوني يرتكب حماقة كبرى باعتدائه الآثم على مدينة ومخيم جنين وضفتنا الباسلة.

وشدد على أن المقاومة وأبناء شعبنا وقواه الحية سيفشلون كل مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مقاومتنا وحقوق شعبنا المشروعة.

ويواصل الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وعم إضراب شامل مدن الضفة الغربية إسنادا لمخيم جنين، وسط دعوات للنفير نحو نقاط التماس والمواجهة.

وواصل المقاومون في جنين التصدي لعدوان الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، بالاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات محلية الصنع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.