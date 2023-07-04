هنية والنخالة يشيدان بصمود مخيم جنين ومقاومته

تباح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الثلاثاء مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي حول مجريات وتطورات المواجهة الدائرة في مخيم جنين والعدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وأشادا خلال الاتصال بصمود شعبنا ومقاومته والوحدة الميدانية التي تجلّت بين مختلف القوى والفصائل، وانخراط الجميع في الدفاع عن المخيم، بما يؤكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لشعبنا في التعامل مع الاحتلال وسلوكه العدواني وسياساته الاستيطانية والتصفوية.

وأكدا ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر والكامل للمخيم، وإفشال أهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها، مشددين على أن المقاومة ستتواصل بالوسائل والمستويات كافة وفي مختلف الجهات، معتبرين جنين معركة لها ما بعدها من حيث التأثير والنتائج والتداعيات.

وأكدا على استمرار التواصل والتشاور الدائم وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات التي تتلاءم وطبيعة تطورات الوضع الميداني على قاعدة وحدة الشعب والقضية والمقاومة في أماكن تواجدها كافة.