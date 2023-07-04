العشرات يتظاهرون في أم الفحم تنديدًا بالعدوان على جنين

تظاهر عشرات الفلسطينيين عصر الثلاثاء، في مدينة أم الفحم تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين ومخيمها.

وحمل المتظاهرون شعارات ولافتات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة وأبرزها: "أوقفوا العدوان (الإسرائيلي) على جنين الصمود"، "نحن مع شعبنا في جنين البطلة"، "الحل هو إنهاء الاحتلال".

وتأتي هذه الوقفة في أعقاب شن قوات الاحتلال عملية عسكرية على مدينة جنين ومخيمها فجر أمس الإثنين.

وتظاهر الفلسطينيون في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية نصرةً لمدينة جنين، وتنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) عليها، حيث شارك العشرات في تظاهرات يوم أمس الإثنين في شفاعمرو، وأم الفحم، وعكا، وحيفا.

وخلال ساعات عصر اليوم، تظاهر العشرات عند حاجز الجلمة تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين.