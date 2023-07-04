مسيرات غاضبة ومواجهات عنيفة متواصلة بالضفة والقدس نصرة لجنين

تواصلت المسيرات والمواجهات ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، نصرة لجنين ومخيمها.

ففي نابلس أشعل شبان النار بالقرب من البؤرة الاستيطانية في قرية بيت دجن شرق نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس، لليوم الثاني على التوالي.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، شمال المدينة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

واندلعت مواجهات أخرى في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في وجهه، إضافة لعدد من المواطنين بالاختناق والإغماء إثر استهدافهم بقنابل الغاز، التي أطلقتها قوات الاحتلال المتمركزة على أسطح المحال التجارية.

وامتدت المواجهات إلى مدخل بلدتي السموع وسعير بمحاذاة الشارع الاستيطاني، ومدخل مخيم الفوار، أسفرت عن عدد من الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وشهد مخيم العروب مواجهات مع قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها على مدخل المخيم، والشارع المحاذي له، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق الغاز صوبهم، وتم إسعافهم ميدانيا.

وشهدت بلدة السموع جنوب الخليل مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أخذت قياسات منزل عائلة الشهيد المجاهد عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية (تل أبيب) البطولية، وحققت مع أفراد العائلة.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، تركزت في منطقة أم ركبة جنوب البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ.

وألقى مجموعة من الشبان الثائر قنابل محلية الصنع وزجاجات حارقة تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب معسكر عوفر غرب رام الله.

كذلك اندلعت مواجهات في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين، وأصيب على إثرها فتى (15 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس جرى علاجه ميدانيا.

كذلك اندلعت مواجهات في منطقة جبل الطويل في البيرة، وعلى مدخل مخيم الجلزون في رام الله.

وامتدت المواجهات إلى قرية دير جرير شمال شرق رام الله، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، ما أدى لاشتعال النيران في أرض زراعية.

وشهدت بلدة بيتونيا غرب رام الله مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سلفيت، اندلعت النيران في مركبة مستوطنين جرّاء استهدافها بزجاجات حارقة قرب بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز الجنوبي من المدينة، أطلقت خلالها قنابل الصوت، والغاز السام صوب الشبان.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات أخرى في الطور و بيت حنينا في ضواحي القدس المحتلة، فيما أصيبت آلية عسكرية (إسرائيلية) بزجاجة حارقة خلال مواجهات في بيت إجزا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر مقدسية بإصابة مستوطنين اثنين بعد رشقهم بالحجارة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وتواصلت المواجهات ضد قوات الاحتلال على مدخل بلدة الرام في القدس المحتلة، وأطلق خلالها الشبان المفرقعات النارية، رفضاً لعدوان الاحتلال على جنين ونصرةً لأهلها.

وتصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة، أصيب خلالها 14 مستوطناً وجندياً (إسرائيلياً) تزامناً مع تواصل العدوان على جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 110 أعمال مقاومة بالضفة والقدس، شملت عملية دهس وطعن في "تل أبيب"، واشتباكات مستمرة في جنين، و27 عملية تفجير عبوات ناسفة، وإسقاط طائرة مسيرة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.