البحث عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين

نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين.. من التوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي، في فلسطين، نهاية الشهر الجاري، كما أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد الإعلان نتائج الثانوية العامة منتصف هذا الشهر.

وفور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، يخصص موقع الرسالة نت، رابط فحص مستقل عن طريق البحث بالإسم أو رقم الجلوس، أو اسم العائلة، ليتسنى للأهالي الفحص عن نتائج أقربائهم وذويهم.

نتائج الثانوية العامة التوجيهي

وتعد مرحلة التوجيهي الثانوية العامة، من أهم المراحل الدراسية المدرسية، حيث تقرر مصير الطالب في التخصص الذي سيدرسه في حياته الجامعية، قبل الانخراط إلى سوق العمل.

وتكون النتائج حصاد الدراسة المدرسية، وسنة كاملو من الدراسة المتواصلة والاجتهاد، لذا يحرص الأهالي على تفوق أبنائهم في هذه المرحلة.

كما أن موقع الرسالة نت، سيرصد لكم، فرحة أهالي المتفقوين في الثانوية العامة، من خلال إعداد المواد الصحفية، (المكتوبة والمصورة والمرئية).

موعد إعلان نتائج التوجيهي

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي في كافة المحافظات الفلسطينية سيكون منتصف الشهر الجاري.

في حين أن الخضوري قال في تصريحات سابقة، إن النتائج سيكون الإعلان عنها خلال الثلث الأخير في الشهر الجاري يوليو.

ومن المؤكد أنه حتى اللحظة لم يتم الإعلان رسيمًا عن اليوم المحدد لنتائج الثانوية العامة، التي ينتظرها معظم الأهالي في فلسطين.

اقرأ أيضأ: موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

كما أن وزارة التربية والتعليم تخصص رابطًا خاصًا، لفحص نتائج الثانوية العامة عن طريق خطوات سهلة وهي:

الدخول إلى رابط الوزارة من خلال (إضغط هنا).

إدخال رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 خانات.

الضغط على البحث لتظهر النتيجة مباشرة.

في حين تخصص شركات الإتصالات في فلسطين (جوال وأوريدو)، خدمة وصول نتيجة الطالب إلى جواله من خلال رسالة الـ sms.

اقرأ المزيد: نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين.. موعد الإعلان والبحث بالاسم