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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف ردت أجهزة السلطة على العدوان (الإسرائيلي) بجنين؟
05 يوليو 2023 . الساعة: 10:14 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286122
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