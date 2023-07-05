كل ما تريد معرفته عن دردشة chatgpt شات جي بي تي

يتساء كثيرون كيفية الاستفادة من Chat GPT في العمل، وذلك منذ طرح Chat GPT في نوفمبر 2022 ، واكتسب شعبية كبيرة.

ChatGPT هي أداة قوية يمكن استخدامها لتطوير روبوتات المحادثة بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى للمحادثة. لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام ChatGPT بالضبط ، فاقرأ هذا المنشور.

ما هو "ChatGPT" بالضبط؟



إنها مجموعة فرعية من نموذج لغة GPT (المحول التوليدي قبل التدريب) الشهير من OpenAI. تأسست شركة OpenAI في سان فرانسيسكو عام 2015 ، وهي شركة أبحاث يقودها Elon Musk و Greg Brockman و Ilya Sutskiver و Sam Altman و Wojciech Zaremba.

تم تطويره للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة مثل روبوتات المحادثة ، ويمكنه توليد استجابات يبدو أنها تأتي من إنسان حقيقي.

وChatGPT عبارة عن روبوت محادثة تمت برمجته لإجراء محادثات طبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا المتاحة اليوم نظرًا لقدرته على تفسير وتوليف اللغة الطبيعية لاستخدامها في هذه التطبيقات.

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ما هو الغرض بالضبط من Chat GPT؟

يفتح ChatGPT عالم من الاحتمالات. بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع وطرح الأسئلة، تم توضيح بعض التطبيقات التي يمكنك استخدام Chat GPT من أجلها في الفقرات التالية:

يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء محتوى متماسك وجيد الكتابة في مجموعة متنوعة من أنماط الكتابة ومجالات الموضوعات واللغات.

يمكنك استخدام ChatGPT لعمل ملخصات للأخبار الحديثة أو أوصاف المنتجات أو القصص.

يمكنك استخدام ChatGPT لتقسيم المشكلات وإيجاد حلول أو إجابات للمخاوف.

يمكنك استخدام GPT لإنشاء استجابات لروبوت محادثة مناسبة ومتسقة عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الظروف المختلفة.

يمكنك استخدام ChatGPT لإنتاج مشاركات ورسائل جذابة للاستخدام على مواقع الشبكات الاجتماعية.

يمكنك استخدام GPT لإنشاء مواد لبرامج الإنتاجية مثل التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى.

أخيرًا، يمكنك أيضًا استخدام ChatGPT لتحليل مجموعات ضخمة من البيانات والحصول على معلومات مفيدة منها.

للاستفادة من تطبيق ChatGPT، يمكنك استخدامه بالطرق التالية:

الذكاء الاصطناعي للمحادثة: يمكنك استخدام ChatGPT لبناء روبوتات محادثة يمكنها المشاركة في محادثات شبيهة بالبشر مع المستخدمين.

إنشاء النص: يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء نص بناءً على إدخالاتك، مثل إنشاء مقالات إخبارية أو قصائد أو ملخصات قصصية.

إكمال النص: يمكنك استخدام ChatGPT لإكمال الجمل أو الفقرات المكتوبة جزئيًا.

الإجابة على الأسئلة: يمكنك استخدام ChatGPT للإجابة على الأسئلة بناءً على سياق معين، مثل الإجابة على أسئلة حول موضوع معين أو الإجابة على الأسئلة الشائعة.

ترجمة اللغة: يمكنك استخدام ChatGPT لترجمة النص من لغة إلى أخرى.

هذه ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من تطبيق ChatGPT. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا!

ما هو الذكاء الاصطناعي للمحادثة

يشير الذكاء الاصطناعي للمحادثة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين أجهزة الكمبيوتر من إجراء محادثات شبيهة بالبشر مع الأشخاص. يتضمن ذلك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات التعلم الآلي وغيرها من التقنيات التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بطريقة تحاكي المحادثة بين البشر.

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة في العديد من التطبيقات، بما في ذلك روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين وروبوتات خدمة العملاء والمزيد. الهدف من الذكاء الاصطناعي للمحادثة هو جعل التفاعل بين الأشخاص وأجهزة الكمبيوتر أكثر طبيعية وبديهية وفعالية.

ما هو توليد النصوص؟

إنشاء النص هو مهمة إنشاء نص تلقائيًا بناءً على إدخال أو مطالبة معينة. إنها نوع من مهام إنشاء اللغة التي تستخدم نماذج التعلم الآلي لإنشاء نص متماسك وذات مغزى.

يمكن إنشاء النص بعدة طرق، بما في ذلك:

نماذج اللغة الإحصائية: تستخدم هذه الطريقة نماذج احتمالية للتنبؤ بالكلمة التالية في تسلسل نصي بناءً على الكلمات السابقة. يمكن القيام بذلك باستخدام تقنيات مثل نماذج n-gram أو الشبكات العصبية المتكررة (RNNs).

شبكات الخصومة التوليدية (GANs): تتضمن هذه الطريقة تدريب نموذجين: نموذج منشئ يقوم بإنشاء نص ونموذج مميز يقوم بتقييم النص الذي تم إنشاؤه لتحديد ما إذا كان مشابهًا للنص الحقيقي. يتم تدريب النموذجين معًا، حيث يحاول المولد إنتاج نص لا يمكن للمميز تمييزه عن النص الحقيقي.

نماذج المحولات: تستخدم هذه الطريقة معماريات قائمة على المحولات لإنشاء نص. يتم تدريب نماذج المحولات مسبقًا على كميات كبيرة من البيانات النصية ويمكن بعد ذلك ضبطها لمهام إنشاء نص محددة.

يعتمد اختيار الطريقة على المتطلبات المحددة للمهمة والموارد المتاحة، مثل القدرة الحسابية والبيانات والوقت. لإنشاء نص، تبدأ عادةً بتدريب نموذج على مجموعة بيانات كبيرة من النص، ثم استخدام النموذج المدرب لإنشاء نص بناءً على الموجه المطلوب.

كيف يعمل إكمال النص مع Chat GPT

يعمل إكمال النص باستخدام ChatGPT باستخدام نموذج اللغة المدربة للتنبؤ بالكلمة أو الكلمات التالية في جملة أو فقرة مكتوبة جزئيًا. فيما يلي نظرة عامة حول كيفية عملها:

الإدخال: يقدم المستخدم جملة أو فقرة مكتوبة جزئيًا كمدخل للنظام.

المعالجة المسبقة: تتم معالجة الإدخال مسبقًا لتنسيقه في تنسيق مناسب لنموذج اللغة. قد يشمل ذلك تقليل أحرف النص وترميزه إلى كلمات وترميز الكلمات إلى تمثيلات رقمية.

توقع النموذج: يتم إدخال المدخلات المعالجة مسبقًا في نموذج ChatGPT المدرب، والذي يستخدم معرفته الداخلية وفهمه للغة للتنبؤ بالكلمة أو الكلمات التالية.

الإخراج: يقوم النموذج بإخراج الكلمة أو الكلمات المتوقعة، والتي يتم دمجها بعد ذلك مع الإدخال الأصلي لتكوين جملة أو فقرة مكتملة.

المعالجة اللاحقة: قد يخضع الإخراج لبعض المعالجة اللاحقة لتحسين جودته، مثل إزالة الرموز المميزة أو التدقيق الإملائي.

ستعتمد دقة وجودة إكمال النص باستخدام ChatGPT على جودة بيانات التدريب وحجم النموذج. النماذج الأكبر حجمًا التي تم تدريبها على بيانات أكثر تنوعًا ستؤدي عادةً بشكل أفضل من النماذج الأصغر.

ما هي الإجابة على السؤال وكيف تعمل

الإجابة على الأسئلة (QA) هي مهمة الإجابة تلقائيًا على الأسئلة المطروحة بلغة طبيعية. إنه ينطوي على فهم السؤال، واسترجاع المعلومات ذات الصلة من المصدر، وتوليد إجابة موجزة ودقيقة.

فيما يلي نظرة عامة حول كيفية عمل الإجابة على الأسئلة:

الإدخال: يقوم المستخدم بإدخال سؤال بلغة طبيعية تتم معالجته بواسطة نظام ضمان الجودة.

فهم السؤال: يستخدم نظام ضمان الجودة تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم السؤال وتحديد معناه الأساسي والغرض منه.

استرجاع المعلومات: يبحث نظام ضمان الجودة عن المعلومات ذات الصلة في مجموعة كبيرة من النصوص أو في قاعدة بيانات، بناءً على المعنى المفهوم والغرض من السؤال.

توليد الإجابة: يقوم نظام ضمان الجودة بإنشاء إجابة بناءً على المعلومات المسترجعة. قد يتضمن ذلك اختيار المعلومات ذات الصلة وتلخيصها وإعادة صياغتها بطريقة تجيب على السؤال.

الإخراج: يتم إرجاع الإجابة إلى المستخدم بلغة طبيعية.

تعتمد دقة وفعالية الإجابة على الأسئلة باستخدام ChatGPT على جودة بيانات التدريب وحجم النموذج. النماذج الأكبر حجمًا التي تم تدريبها على بيانات أكثر تنوعًا ستؤدي عادةً بشكل أفضل من النماذج الأصغر. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم نظام ضمان الجودة مصادر خارجية للمعلومات، مثل قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، لاسترداد المعلومات ذات الصلة وتوليد إجابات دقيقة.

أهم 14 ميزة في ChatGPT للشركات

1. زيادة الإنتاجية

الإنتاجية هي ما يسعى إليه جميع أصحاب الأعمال في موظفيهم. يمكن أن يساعد تطبيق Chat GPT الشركات على تحسين كفاءتها، مما يتيح لها تقديم خدمة أفضل وأسرع لعملائها.

على سبيل المثال، يمكن للشركات تقديم ردود سريعة على استفسارات العملاء المرسلة عبر ChatGPT دون الحاجة إلى انتظار المساعدة من موظفي خدمة العملاء.

2. تحسين خدمة العملاء

يمكن أن يساعدك تقديم الدعم لعملائك في الوقت المناسب في الحصول عليها لفترة طويلة جدًا. يمكن أن يساعدك تطبيق Chat GPT في أنظمة دعم العملاء في تزويد عملائك بتجربة فردية أكثر. لن يكون هذا ممكنًا في حالة الأساليب التقليدية لمساعدة العملاء.

يمكن أن يساعدك تزويد عملائك باستجابات مناسبة وفي الوقت المناسب على المدى الطويل. سيظل العميل الراضي دائمًا مخلصًا لك.

3. خفض المصروفات

يمكن تقديم الدعم وخدمة العملاء باستخدام ChatGPT بتكلفة معقولة جدًا. سيسمح وجود ChatGPT للشركات بتوظيف عدد أقل من موظفي خدمة العملاء للتعامل مع استفسارات العملاء، مما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف العامة للشركة.

4. زيادة الدقة

مع جمع المزيد من البيانات وضبط النموذج على مهام محددة، من المتوقع أن يزداد النص الذي تم إنشاؤه من حيث دقته وتماسكه.

يعمل Chat GPT على تحسين دقة التدريب متعدد المهام لأنه يسمح للنماذج بالتقاط أكثر من هدف واحد والتعبير عنه بشكل طبيعي في وقت واحد. ستتمتع الشركات التي تستفيد من هذا التحول بميزة على منافسيها، مما يؤدي إلى تحسين أداء chatbot والعملاء الأكثر سعادة.

5. زيادة المشاركة

يمكن أن يساعد ChatGPT في إشراك العملاء بطريقة أكثر فاعلية، مما قد يؤدي إلى زيادة المشاركة. باستخدام Chat GPT، تستطيع الشركات منح العملاء تجربة أكثر تشويقًا وتفاعلية، والتي بدورها يمكن أن تساهم في زيادة ولاء العملاء.

6. زيادة قابلية التوسع

نظرًا لأن ChatGPT قابل للتطوير، فهو خيار رائع للاستخدام في تطبيقات المؤسسات. تقوم شركة OpenAI باستمرار بتحديث وتحسين آلية إنشاء لغة ChatGPT الحديثة.

من أجل أن يكون النموذج مفيدًا في الوظائف المنتجة للغة على نطاق واسع، يجب أن يكون النموذج قادرًا على التعامل مع المدخلات المتزايدة التعقيد والواسعة. سيؤدي ذلك إلى توسيع الاستخدامات المحتملة للنموذج. تعد التكنولوجيا التي تقلل التكاليف العامة بشكل كبير أمرًا ضروريًا للشركات للحفاظ على قدرتها التنافسية. مع تطبيق ChatGPT، يمكن أن تتمتع الشركات بقابلية أكبر للتوسع وتكاليف أقل.

7. أوقات الاستجابة السريعة

مقدار الوقت الذي تستغرقه للرد على عملائك يمكن أن يجعله لك أو يكسرها. الشيء المهم هو أن عملاءك لديهم وقت أقل لانتظار ردك.

إذا لم يتلق عملاؤك ردًا في الوقت المناسب، فسوف يغادرون موقعك حتى لا يعودوا أبدًا. مع ChatGPT يمكنك التأكد من الردود السريعة.

يمكن لـ GPT الرد على الفور على الرسائل الواردة. إنه يجعل المحادثات في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً للشركات ويساعدها على البقاء في صدارة اللعبة.

8. المناقشة الآلية

تقليديا، اعتاد أعضاء دعم خدمة العملاء الرد على استفسارات العملاء في شكل دردشة أو مكالمة. العملية برمتها تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، مع ChatGPT، يمكنك الترويج للمناقشات الآلية. تمتلك GPTs القدرة على إنشاء محادثة من تلقاء نفسها، مما يقلل مقدار الوقت الذي يتم قضاؤه في التفاعل اليدوي.

9. دعم للغات مختلفة

يعد ChatGPT مفيدًا للأفراد والشركات الذين يرغبون في التواصل مع متحدثين بلغات أخرى، حيث يعمل OpenAI على نماذج تدعم عدة لغات. تمتلك GPTs القدرة على فهم اللغة الطبيعية والاستجابة بطريقة مفيدة للمستخدمين.

إذا كانت لديك شركة لديها عملاء في جميع أنحاء العالم، فإن Chat GPT هو الحل. سوف يساعدك على البقاء في صدارة المنافسة.

يترجم Chat GPT المحادثات تلقائيًا عبر اللغات الأخرى. سيسمح للعملاء بالتفاعل مع وكلاء GPT بلغتهم المفضلة، وبالتالي الحصول على تفاعلات أكثر تخصيصًا وفريدة من نوعها مع الخدمة.

10. زيادة السرعة

ستسمح الأجهزة والخوارزميات الأكثر قوة للنموذج بإنشاء نص بمعدل أعلى. سيؤدي ذلك إلى تحسين قابليتها للاستخدام في إعدادات الوقت الفعلي، مثل روبوتات المحادثة وأنظمة المحادثة.

كلما زادت سرعة فهم وكلاء GPT لما يقوله المستخدمون ورد فعلهم، زاد رضاء المستخدمين. سيسمح ذلك للشركات باستخدام روبوتات المحادثة عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك مواقع الويب والتطبيقات وصفحات الوسائط الاجتماعية، للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم خدمة أفضل.

ستسمح التطورات أيضًا بإدراج ميزات تتبع الحوار الأكثر تعقيدًا. نتيجة لذلك، ستكون التفاعلات مع روبوتات المحادثة أكثر طبيعية وممتعة للمستخدمين.

11. تحسين القدرة

زاد ChatGPT من الدقة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها فهم اللغة الطبيعية. تتيح القابلية المحسنة للتفسير للمطورين استخدام نفس تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محادثات أكثر ثراءً وتعقيدًا.

بفضل ميزات ChatGPT المتقدمة، يمكن لروبوتات الدردشة الآن تفسير سياق المحادثة وسلوك المستخدم لفهم حتى أكثر الاختلافات اللغوية دقة والاستجابة لها بشكل صحيح. بمساعدة Chat GPT، يمكن للمؤسسات إنشاء روبوتات محادثة عالية القوة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها في مجموعة واسعة من السياقات.

12. التوافق مع التقنيات الأخرى

تم تصميم ChatGPT للتكامل بسهولة مع حلول المحادثة الأخرى، مثل الروبوتات والمساعدين الافتراضيين. هذه الوظيفة متاحة منذ الإصدار 7.0. لهذا السبب، قد يستخدم المطورون التكنولوجيا لترقية حلول الروبوت الحالية الخاصة بهم بسرعة دون استثمار الكثير من الوقت أو المال.

تعمل إمكانية التشغيل البيني على تسهيل قيام الشركات بالبناء على الحلول الحالية وإنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يسمح لهم بفهم وتلبية متطلبات عملائهم بشكل أفضل في الوقت الفعلي.

13. حالات استخدام دقيقة

ستستفيد الشركات من عدد كبير من التطبيقات الجديدة مع تسارع معدل تطبيق معالجة اللغة الطبيعية على دردشة GPT.

على سبيل المثال، بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخلفية، سيتمكن متخصصو رعاية العملاء من الوصول بسرعة إلى قواعد بيانات معرفة العملاء والرد على الاستفسارات الأساسية والمعقدة التي يطرحها العملاء.

نتيجة لذلك، سيكون موظفو الدعم أكثر استعدادًا لخدمة العملاء بطريقة تعود بالنفع على كل من الأعمال والعملاء. ستسمح أتمتة أجزاء كبيرة من الإجراء للمؤسسات بتقديم خدمة عملاء على مدار الساعة بأقل جهد ممكن.

14. الأمن والسلامة

يوفر ChatGPT إعدادًا آمنًا ومنفصلًا للمستخدمين لإجراء محادثات. يستخدم ChatGPT الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المعلومات التي يُحتمل أن تكون خطرة والبريد العشوائي والرقابة، مما ينتج عنه مساحة آمنة خالية من التأثير الخارجي.

كإجراء أمني إضافي، لا يقوم ChatGPT بتخزين أو الكشف عن أي معلومات تعريف شخصية مع أطراف ثالثة. يتم تشفير جميع الرسائل المرسلة والمستلمة من المستخدمين وتخزينها محليًا، مما يجعلها خيارًا آمنًا للغاية للعملاء لاستخدامه في حالة وجود أي استفسار.