أحدث سعر صرف الدولار في لبنان الأربعاء 5-7-2023

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، تراجعت أسعار صرف الدولار اللبناني ، اليوم الأربعاء 5 تموز 2023 ، بشكل طفيف في التعاملات الصباحية المبكرة حيث وصلت الليرة اللبنانية إلى مستوى 91.400 ليرة للشراء غير الرسمي في السوق السوداء و 91.100 جنيه للبيع. مقابل الدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر صرف اليورو في لبنان في تعاملات السوق السوداء ، مقابل الليرة اللبنانية اليوم ، مستوى 15.112 ليرة لبنانية ، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0898 دولار أمريكي.

لا تزال أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر ومن مبادل إلى آخر ، ويمكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى أيضًا ، وتمنحك وكالة "صفا" تحديثًا للدولار. سعر الصرف في حالة انخفاضه أو زيادته طوال اليوم.