بالفيديو| لحظة طرد المُشيِّعين قيادات بالسلطة من جنازة شهداء جنين

"برا.. برا".. هكذا كانت هتافات الجماهير الفلسطينية خلال طردها قيادات السلطة من موكب التشييع بمخيم جنين غضباً واستياءً من مواقفها خلال العدوان.

وتسود حالة من السخط الشعبي الواسع في محافظة جنين على وجه الخصوص والضفة الغربية عموما، بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة محمود عباس عن حماية جنين من العدوان الغاشم الذي تعرضت له على مدار يومين، ارتقى خلاله 12 شهيدا وأكثر من 100 جريح وتدمير واسع في الطرق والمنازل والممتلكات.

رشق مقر المقاطعة بالحجارة

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