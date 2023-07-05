صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن اللجنة صرفت مبلغا ماليا لربط الشبكة المحوسبة للبلديات ضمن منظومة الشبكة الحكومية.

وأطلقت جائزة فلسطين لأفضل مبادرة خيرية شبابية للعام الثاني على التوالي، معتمدة إجراءات الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية لتسهيل الحصول على خلو الطرف الضريبي.

وأقرت اللجنة زيادة الاعتماد المالي المخصص لمشروع توريد وتجهيز موازين مركز الوقود المصري، معيدة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

وكلفت وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة باستكمال إجراءات فتح الشارع الواصل بين شارع أبو بكر الصديق جنوباً (البحر)، وشارع التحرير شمالاً في محافظة رفح.

واعتمدت الوزارة عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية الجديدة.