إنستغرام تُهدد عرش تويتر بـ Threads

تُحاول شركة "ميتا" التكنولوجية، الاستفادة من تعثر ومشاكل منصة "تويتر" التي عانت منها خلال الأشهر القليلة الماضية، عبر إطلاق تطبيقها المنتظر "ثريدز" المختص بالتدوينات النصية على غرار تويتر.

و" ثريدز" Threads قائم على واجهة إنستغرام والمنافس لتويتر، ومن المفترض أن تُطلقه "ميتا" في نهاية هذا الأسبوع.

وقد واجه مستخدمو منصة تويتر الكثير من المشكلات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الأمور ساءت في بداية هذا الأسبوع بعد أن فرضت الشركة قيودًا على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا عبر المنصة.

وأدرجت شركة ميتا تطبيقها الجديد الذي يحمل اسم Threads المستند إلى تطبيق إنستغرام في متجر آبل للتطبيقات (آب ستور).

وأشارت إلى أنه سيكون متاحًا للتثبيت في الأجهزة اعتبارًا من الخميس القادم 6 تموز/ يوليو 2023، كما أطلقت صفحة ويب جديدة فيها عد تنازلي لموعد الإصدار، مع رمز الاستجابة السريعة QR الذي من المتوقع أن يربط تطبيق الهاتف بموقع المنصة.

وقامت "ميتا" بهذه الخطوة بعد أن نشرت بالأمس تطبيق Threads عن طريق الخطأ في متجر جوجل للتطبيقات (جوجل بلاي) ولكنها سرعان ما حذفته.

ما هو تطبيق Threads القادم من إنستغرام؟

عرضت الصورة المرفقة في متجر آب ستور بعض عناصر واجهة الاستخدام في تطبيق Threads الجديد، ومنها: تسجيل الدخول مباشرة بحساب إنستغرام، وقائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم في إنستغرام التي تتيح للمستخدم اختيار من يتابعه في التطبيق الجديد.

كما أظهرت الصورة تشابه تصميم تطبيق Threads الجديد مع منصة التغريدات تويتر كثيرًا.

ويظهر عند كتابة منشور جديد أسفل مربع الكتابة عدد الأحرف، مع السماح بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو مع المنشور.

وعند عرض المنشورات تظهر أزرار الإعجاب وإعادة النشر والتعليق والمشاركة، كما تظهر صور المستخدمين الشخصية في دوائر صغيرة بجوارها علامة التوثيق المشابهة للعلامات المستخدمة في إنستغرام وتويتر.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تطبيق إنستغرام المنتظر سيستند في عمله إلى بروتوكول لامركزي مشابه للبروتوكول المستخدم في تطبيقات منافسة مثل: Mastodon، وBluesky الذي أطلقه جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر.

هل سيكون هذا التطبيق بديلًا لتويتر؟

تُظهر الصور المنشورة لتطبيق Threads حتى الآن أنه سيكون تطبيقًا يجمع بين إنستغرام وتويتر، ولكن الميزات الجديدة التي سيقدمها غير معروف منها سوى ميزة تنافسية واحدة وهي قدرة المستخدم على مزامنة قائمة المتابعين في إنستغرام مع التطبيق الجديد.

وقد عرّفت الشركة التطبيق في وصف بسيط منشور في متجر آب ستور كما يلي: " Threads سيكون المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم، وحتى الموضوعات التي ستكون شائعة غدًا".

وأردفت: "مهما كان ما تهتم به، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون الأشياء نفسها، أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم".

وهذا الوصف لا يوضح ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه التطبيق للمستخدمين، لذلك يواجه تطبيق Threads بعض التحديات حتى يتمكن من منافسة تويتر أو تطبيقات التواصل الاجتماعي الرائدة، إذ يجب أن يقدم ميزات فريدة وتجربة استخدام أفضل، مع تعزيز حماية البيانات والخصوصية.

وتشير بعض التسريبات إلى أن إنستغرام تتعاقد حاليًا مع بعض المشاهير مثل أوبرا وينفري، وبعض المؤثرين للانضمام إلى تطبيق Threads باكرًا، لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

لذلك نحن في انتظار المزيد من التطورات والأخبار الجديدة حول هذا التطبيق الجديد الذي سيُطلق يوم الخميس القادم، لنرى كيف ستجتاز شركة ميتا هذا التحدي الجديد!