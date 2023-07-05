مكتب نتنياهو يكشف عن خطف (إسرائيلية) في العراق

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال ، تحت بند سمح بالنشر، بأن "مواطنة إسرائيلية" مُختطفة في دولة العراق. منوهًا إلى أنها تدعى إليزابيث زوركوف وهي تحمل المواطنة الإسرائيلية والروسية.

وحمل مكتب نتنياهو، في بيان صحفي نشرته القناة الـ "7" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، دولة العراق المسؤولية عن سلامة "الإسرائيلية المختطفة". مبينًا أن "تنظيم حزب الله العراقي هو من يحتجز زوركوف".

وجاء في البيان: "إليزابيث زوركوف مواطنة (إسرائيلية) وروسية مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة لدى حزب الله".

وأكد: "إليزابيث لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها".

وأردف البيان: "هذه امرأة أكاديمية زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديمي نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة".

وقال مكتب نتنياهو إنه يتم التعامل مع الحادث من قبل السلطات المختصة في "دولة إسرائيل"، مع القلق على سلامة ورفاهية إليزابيث زوركوف.