مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للاحتلال في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال اقتحامات ودهم بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات، واستهداف لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب مؤمن عاصم نزال، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حي نزال، والشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد هشام عطية أبو سيف بعد اقتحام سيلة الظهر ومحاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب مجاهد قبها نجل الأسير محمد قبها بعد اقتحام قرية طورة.

وشنت قوات الاحتلال مداهمات في بلدات وقرى رام الله، حيث اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدة بيت ريما وقرية كوبر شمال غرب رام الله، كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي علار وزيتا شمال طولكرم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال داخل مخيم الفوار جنوب الخليل عقب اقتحامه، حيق أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

وأطلق مقاومون النار صوب النقطة العسكرية التابعة للاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس، أكثر من مرة.

وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البلدة، أصيب خلالها 22 مواطنًا بالاختناق.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد جهاد دمدوم عقب اقتحام منزله في بلدة العيزرية شرق المدينة.

وصادرت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد مصطفى من بلدة العيسوية، وحجزت على أمواله وأغلقت حسابه البنكي.

حرية نيوز