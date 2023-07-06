حزب الله: الاحتلال الكامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر ليس خرقا روتينيا

قال حزب الله اللبناني إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اتخذت إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".

وأضاف في بيان صحفي أن هذه الإجراءات وهي إنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

واعتبر الحزب هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير احتلالا كاملا للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى.

ودعا حزب الله الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية وأيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها الاحتلال (الإسرائيلي) والعمل على تحرير هذا الجزء من الأرض اللبنانية وإعادته إلى الوطن.