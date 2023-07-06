(الشباب والثقافة) تعلن إطلاق برنامج المخيمات الصيفية 2023

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن إطلاق برنامج المخيمات الصيفية للعام 2023م تحت شعار "موطني فلسطين" بتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي بقيمة 200 ألف شيكل.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمخيمات محمود بارود، أن المخيمات الصيفية لهذا العام تهدف إلى تعزيز الانتماء للهوية الوطنية الفلسطينية لدى المشاركين من خلال التركيز على القضايا الوطنية وأبرزها قضية فلسطين والمسجد الأقصى، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والوطني لدى المشاركين حول الأحداث الجارية وما تتعرض له القضية الفلسطينية، ولفت بارود إلى أن المخيمات تُعد متنفسًا للمشاركين فيها، وفرصة ذهبية لتنمية مواهبهم واكتشاف إبداعاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بشكل إيجابي بما يعود بالفائدة والمتعة عليهم.

وأوضح بارود أن التسجيل متاح أمام كافة المراكز الشبابية والجمعيات والمراكز الثقافية ومؤسسات الطفولة وفرق الكشافة، لتنفيذ مخيمات نوعية في كافة محافظات قطاع غزة، يتخللها برامج وأنشطة ممزة تستهدف شرائح الشباب والطلائع والأطفال من كلا الجنسين.

ودعا المؤسسات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المخيمات للدخول إلى المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة وتعبئة نموذج المشاركة على حساب الدخول الموحد على البوابة الالكترونية الموحدة للمعاملات الحكومية، لافتًا إلى أن موعد تقديم الطلبات يوم الخميس بتاريخ 2023/7/6 حتى يوم الأربعاء بتاريخ 2023/7/12